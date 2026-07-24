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Efemérides de hoy 24 de julio, nos recuerda que nace en Caracas El Libertador Simón Bolívar (1783) Político y militar venezolano.

Batalla Naval del Lago de Maracaibo (1823).

Un día como hoy Nace Francisco Solano López (1826) Militar y político paraguayo.

Nace Juan Vicente Gómez (1857) Hacendado, militar, político y dictador venezolano que gobernó de forma autoritaria desde 1908 hasta su muerte en 1935. Entre sus logros más importantes están la conformación del Estado moderno en Venezuela.

Amelia Earhart (1897), nace un día como hoy Pionera y escritora de la aviación estadounidense. Fue la primera aviadora en volar sola a través del océano Atlántico y una de las primeras en promover los viajes aéreos comerciales.

Se inaugura la Plaza José Antonio Páez de El Paraíso en Caracas (1903).

Los restos mortales de Jacinto Lara son ingresados al Panteón Nacional (1911).

Efemérides de hoy 24 de julio

Se inaugura el Museo Bolivariano en Caracas (1911). Curiosidades de los Museos del Mundo.

Nace Alejandro «Patón» Carrasquel (1912) | Beisbolista venezolano.

El general Eleazar López Contreras, inaugura la nueva sede del Museo de Ciencias Naturales de Caracas (1940).

Nace Lynda Carter (1951) Actriz y cantante estadounidense, conocida por interpretar a la Mujer Maravilla.

Se inaugura el Planetario Humboldt en el Parque del Este de Caracas (1961).

Se constituye en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, la Sociedad Bolivariana de Arquitectos (1963).

Nace Jennifer Lopez – JLo (1969) Actriz, cantante, bailarina, productora, diseñadora y filántropa estadounidense de origen puertorriqueño.

Hoy se celebra el Día Internacional del Tequila. Historia de la Primera Fábrica de Ron en Venezuela. Además de Día de la Armada Venezolana.

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