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Capturan en Carabobo a hombre solicitado por homicidio en Ecuador

By Lubin Molero
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Solicitado en Ecuador fue capturado en Carabobo
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un sujeto fue capturado en Carabobo al estar solicitado por las autoridades de Ecuador, por el delito de doble homicidio internacional.

El detenido en Naguanagua, presentaba una notificación roja de la Interpol por estar involucrado en el asesinato de una pareja en la ciudad de Guayaquil.

Solicitado en Ecuador fue capturado en Carabobo

Las investigaciones determinaron su participación directa en el ataque armado perpetrado el pasado diciembre contra Mario Pineda y su pareja Guisella Fernández.

El procedimiento de aprehensión se ejecutó en el sector La Entrada mediante labores previas de rastreo telefónico y vigilancia de campo policial.

El detenido quedó a disposición de los organismos competentes para gestionar los trámites correspondientes a su solicitud judicial en el exterior.

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