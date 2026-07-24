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Patanemo y sus paisajes te esperan este fin de semana, ya es viernes y podrías planear un viaje rápido. Un escape para cualquier lugar cercano y es por ello que te recomendamos este lugar en Puerto Cabello.

En la zona este del municipio porteño se encuentra el lugar, uno de los más visitados por los turistas del centro del país en los últimos años. Puerto Cabello sigue siendo el lugar mágico, maravilloso donde puedes ir para distraerte unas horas.

En esta bahía maravillosa puedes disfrutar del paisaje antes de llegar, de los flamingos en la vía. Prepara tu teléfono para que tomes buenas en la vía, además de ver las verdes montañas del parque nacional San Esteban.

Si no te gusta la playa, explora el pueblo en donde puedes encontrar distintos puntos. La ruta del cacao es una de las atracciones más recomendadas de este lugar. La iglesia y puedes recorrer el pueblo.

Patanemo y sus paisajes te esperan este fin de semana

Es fin de semana y si te gusta mucho puedes quedarte hay buenas posadas para pasar la noche. Recuerda que en la orilla de la playa hay excelente comida que puedes disfrutar, almuerzos y empanadas.

Patanemo ha recuperado su fama, un lugar para disfrutar viendo el Caribe azul de su mar. Además de disfrutar de un espacio de tranquilidad y de paz, el cual te recomendamos al cien por ciento.

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