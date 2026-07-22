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Nuestro país tiene de todo, desierto, costas, montañas, médanos y hasta playas escondidas. Las cuales puedes tenerlas en tu destino turístico en el periodo vacacional el cual empezará pronto.

Venezuela tiene decenas de rincones a los que es difícil acceder. Sin embargo, Playa Escondida (oficialmente llamada así). Está ubicada en el Estado La Guaira, es uno de los tesoros más famosos.

Es una pequeña bahía de unos 150 metros rodeada de montaña y vegetación, ideal para quienes buscan tranquilidad. Buen pescado frito y alejarse del ruido de las zonas más comerciales.

Playas más escondidas de Venezuela

Dependiendo del estado donde te encuentres, existen otras bahías consideradas auténticas «joyas ocultas»:

En el litoral central destaca Playa La Cueva, una pequeña ensenada rocosa de gran belleza visual. También Playa Los Indios (accesible en lancha desde Chuspa), famosa por sus aguas cristalinas y su aislamiento.

Aragua: Si estás en Aragua, Puerto Escondido es conocida como la playa más pequeña del país. Además, Playa Juan Andrés destaca por sus aguas turquesas y por ser muy tranquila, mientras que Tinikijima es el secreto mejor guardado de la ruta hacia Choroní.

Isla de Margarita: El acceso a Playa Cabo Negro (saliendo desde Manzanillo) requiere una caminata, pero recompensa con una vista impresionante alejada del turismo de masas.

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