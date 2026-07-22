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Esta zona de La Guaira luego de los terremotos cambió, esta es la subida desde Mare Abajo, Marina Grande hacia Playa Grande. Era una de las rutas más vistosas del litoral central donde se observaban elegantes residencias.

Aquella tarde del 14 de junio, cuando muchas personas se encontraban en casa, todo cambió. El panorama fue desolador minutos después de las 6:04 de la tarde, muchos de los edificios se derrumbaron.

Otros quedaron con severos daños, que pronto tendrán una demolición controlada. Era común ver a personas caminar por esas avenidas antes del terremoto. Tanto en horas de la mañana como de la tarde.

Muchos hacían ejercicios en el lugar, ya que era una avenida que tiene una subida y la tomaban precisamente para estar en forma. Hoy se encuentran escombros en el lugar, con volteos.

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Así quedó esta zona de La Guaira luego de los terremotos

De igual modo, en temporadas de asueto, como Semana Santa o Navidad, muchas personas alquilaban los apartamentos a los turistas. Hoy lamentablemente muchas personas perdieron esa propiedad.

Su lugar de descanso o su residencia fija, quedaron sin vivienda, esperan ahora empezar de nuevo. En esta zona como en otra de La Guaira donde reina la fe a pesar de todo, la lucha diaria sigue.

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