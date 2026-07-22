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Marvel estrena primer tráiler de Avengers Doomsday

By Lubin Molero
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Primer tráiler de Avengers Doomsday
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Marvel y Disney lanzaron el esperado primer tráiler de la película Avengers Doomsday prometiendo oscuridad, acción intensa y un poderoso enemigo enmascarado.

El adelanto muestra la llegada del poderoso Doctor Doom y reúne a decenas de superhéroes para enfrentar la mayor amenaza del universo.

Primer tráiler de Avengers Doomsday

El personaje de Thor asume la jefatura espiritual del grupo buscando concentrar a numerosos guerreros para intentar derrotar al implacable villano Doctor Doom.

El avance confirmó el regreso de Chris Evans como Steve Rogers y la participación de Robert Downey Jr interpretando al temible antagonista principal.

 

La superproducción cinematográfica dirigida por los hermanos Russo llegará a las salas de cine de todo el mundo el próximo 18 de diciembre.

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