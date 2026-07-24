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Fallece Oswaldo Blanco leyenda del béisbol venezolano

By Lubin Molero
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Fallece expelotero Oswaldo Blanco
Foto: Oswaldo Blanco

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Lubin Molero
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El reconocido expelotero venezolano Oswaldo Blanco falleció este jueves 23 de julio en Caracas a los 80 años tras afrontar diversas complicaciones de salud.

El icónico inicialista hizo historia al convertirse en el primer jugador venezolano en alinear como cuarto bate en las Grandes Ligas.

Fallece expelotero Oswaldo Blanco

Fallece expelotero Oswaldo Blanco
Foto: Oswaldo Blanco en Los Navegantes del Magallanes

Blanco destacó ampliamente en la pelota profesional venezolana defendiendo los uniformes de Tiburones de La Guaira, Águilas del Zulia y Los Navegantes del Magallanes.

El legendario deportista fue exaltado formalmente al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano durante el año 2015.

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