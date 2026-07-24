La presidenta encargada Delcy Rodríguez lideró la ceremonia de ascensos de 894 profesionales militares de la FANB en la ciudad de Caracas.
El personal ascendido pertenece a las filas de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana.
Delcy Rodríguez ascensos en la FANB
Durante la actividad oficial se otorgaron las nuevas insignias de grado al personal militar por sus méritos, compromiso y tiempo de servicio.
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La ceremonia contó con la presencia de altas autoridades del gabinete ejecutivo y del alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional.
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