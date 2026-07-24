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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aplicó multas a varios creadores de contenido españoles, por incurrir en irregularidades publicitarias.

La institución aplicó dichas consecuencias económicas a los creadores de contenido Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter.

Multas a creadores de contenido españoles

El organismo regulador español determinó la existencia de irregularidades en la divulgación de material publicitario mediante sus diferentes cuentas en redes sociales.

Ibai Llanos fue multado por omitir la etiqueta publicitaria de una marca comercial durante la promoción oficial de La Velada del Año.

Por su parte, los expedientes de Jordi Wild y Nachter señalaron fallas en advertencias de edad y promoción no autorizada de medicamentos comerciales.

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