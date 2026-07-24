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Por el delito de hurto en un comercio quedaron detenidos dos hombres en Caracas. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales en las últimas horas.

Comisiones de la Delegación Municipal La Vega, tras un extenso trabajo de investigación, realizaron la ubicación y detención de tres antisociales. Que ingresaron a un comercio ubicado en El Paraíso y sustrajeron mercancía de valor.

Detenidos dos hombres en Caracas

Los detenidos quedaron identificados como: Luis Rafael Sánchez Tovar (45), quien tiene registros por comercio de tenencias de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y homicidio agravado y, Jesús Rafael Suarez Rivas (42).

Este último con registros policiales por robo genérico, quienes de manera hábil Ingresaron al establecimiento comercial. Donde sustrajeron gran cantidad de mercancía con la finalidad de comercializarlo y lucrarse de manera ilícita. Siendo detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público.

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