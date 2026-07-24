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Caminar descalzo en la playa es un excelente ejercicio para desconectar y activar el cuerpo. Destaca por mejorar la circulación sanguínea, tonificar la musculatura (especialmente de piernas y pies). Importante hacerlo a tempranas horas de la mañana o en el atardecer.

Activación de la circulación: El contacto directo con la arena y el agua fresca actúa como un masaje que favorece el retorno venoso, ayudando a prevenir edemas. La sensación de piernas cansadas e incluso las varices.

Fortalecimiento muscular: Al caminar en la arena, el pie se ve obligado a realizar un mayor esfuerzo y estabilización, lo que desarrolla la fuerza en la planta del pie. Los tobillos y los gemelos.

Exfoliación natural: La fricción de la arena elimina suavemente las células muertas de la piel y los callos, dejando los pies mucho más suaves.

Beneficios de caminar descalzo en la playa

Mejora del equilibrio: La inestabilidad de la superficie obliga al sistema nervioso a trabajar la propiocepción y la postura, mejorando el equilibrio general del cuerpo.

Recomendaciones de uso: Los expertos en podología y fisioterapia advierten que el terreno inestable y la ausencia de soporte (ya que la arena te obliga a ir totalmente plano). Pueden sobrecargar los tendones, los gemelos o la fascia plantar si no estás acostumbrado.

Empieza de forma progresiva, caminando solo unos minutos al día, y utiliza preferiblemente la zona de arena húmeda y compacta (cerca de la orilla) para dar más estabilidad a tus pisadas.

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