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Según el INAMEH la situación del clima hoy 24 de julio de 2026 nos presenta un panorama nuboso en las primeras horas de la mañana. Esto en los estados orientales, centrales como llaneros y andinos. En el centro del país de fragmentado con nubosidad.

A esta hora prevalecen mantos nubosos generadores de precipitaciones intensidad variable y descargas eléctricas en zonas de Falcón, Zulia, Trujillo y posteriormente Mérida. Condiciones meteorológicas que se estima continúen por las próximas horas.

Predomina mantos nubosos acompañados de precipitaciones de intensidad varible, con descargas eléctricas al norte de nuestra Guayana Esquiba, Delta Amacuro, Bolívar, norte de Amazonas, Apure y Barinas.

Además del norte de Portuguesa, Monagas, Yaracuy, Lara, Falcón y Zulia; sin embargo, no se descartan zonas nubladas con lluvias o lloviznas dispersas especialmente en áreas de Carabobo, norte de Aragua, y los Andes. El resto del país persiste con nubosidad parcial.

Situación del clima hoy 24 de julio de 2026

En los estados centrales se esperan altas temperaturas sobre los 32 grados durante el día. De igual modo en la Península de la Goajira como la de Paraguaná se espera cerca de 38 grados durante el día de hoy.

Mientras que en los Andes venezolanos, en las zonas montañosas del estado Mérida se espera al menos ocho grados de temperatura. En zonas de montaña del centro del país, se espera 23 grados durante la noche.

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