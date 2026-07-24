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Quedó detenido un sujeto con presunta droga en el sur de Valencia. La información la dio a conocer el cuerpo de Policía de Carabobo en sus redes sociales. Quedando el detenido a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios en labores de patrullaje preventivo y lucha constante contra la criminalidad, funcionarios adscritos al CCP Valencia Sur 1 (Estación Policial Canaima); aprehendieron a un ciudadano en el sector Bella Florida.

Detenido sujeto con presunta droga en el sur de Valencia

Esto en el sector conocido como La Charneca en el sur de la capital carabobeña. Durante la verificación e inspección corporal, los efectivos actuantes incautaron: 2 envoltorios de tamaño regular con restos vegetales.

Además de que se le incautó una moto, marca Bera, color azul, año 2024. El detenido y las evidencias colectadas fueron puestos a la orden de la Fiscalía 12° del Ministerio Público del estado Carabobo. Con competencia en materia de drogas para el debido proceso legal.

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