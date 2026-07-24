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Derrame cerebral, conoce lo que debes hacer

By Redacción Carabobo
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Derrame cerebral

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Redacción Carabobo
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Ante un derrame cerebral debes llamar a los servicios de emergencia de inmediato, anotar la hora exacta en que empezaron los síntomas. Y mantener a la persona en una posición segura. Cada minuto es vital para evitar daños graves en el cerebro.

Para reconocerlo, las personas le cuesta sonreír, además de decir palabras. Como mover un brazo, o levantar una pierna. Es importante seguir paso a paso, de forma rápida ya que cada minuto es importante.

Derrame cerebral

Cara caída: un lado de la cara se desvía o no puede sonreír.

Debilidad en el brazo: un brazo pierde fuerza y la persona no lo puede levantar.

Problemas al hablar: la voz suena rara, no articula las palabras o no entiende lo que se le dice.

¿Qué hacer de inmediato?

Llama a emergencias: pide una ambulancia o el número local de ayuda médica sin perder tiempo.

Anota la hora: recuerda el momento exacto en que aparecieron los primeros síntomas para decírselo al médico.

Acuéstate o acomódate: si la persona está consciente, colócala en una posición cómoda, preferiblemente de lado si hay riesgo de vómito o si no se puede mantener de pie.

Vigila la respiración: observa su estado de conciencia y cómo respira de forma constante hasta que llegue la ayuda.

Lo que no debes hacer

No des alimentos ni bebidas: no le des agua, comida ni ningún tipo de medicamento o aspirina por la boca, ya que podría ahogarse.

No dejes que se mueva: evita que camine, haga esfuerzos o intente conducir por sus propios medios.

No esperes: nunca pienses que los síntomas se van a pasar solos con el tiempo.

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