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Los gobiernos de Perú y Venezuela anunciaron la reanudación formal de un proceso progresivo para restablecer totalmente sus relaciones bilaterales estratégicas.

La primera etapa del acuerdo prioriza la apertura de los servicios consulares para garantizar atención directa a los connacionales residentes.

Venezuela y Perú reanudan sus relaciones

Las autoridades firmantes destacaron los históricos lazos de fraternidad que unen a ambas naciones suramericanas desde los orígenes de sus repúblicas.

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El restablecimiento diplomático busca impulsar la cooperación mutua y promover el bienestar integral de ambas poblaciones en la región latinoamericana.

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