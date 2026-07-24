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Crean viceministerio primero de relaciones exteriores venezolanas

By Lubin Molero
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Viceministerio primero de relaciones exteriores

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Lubin Molero
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El ministro Félix Plasencia anunció la creación del Viceministerio Primero de Relaciones Exteriores, dentro de la cancillería para fortalecer la política exterior venezolana.

Así mismo, Plascencia, designó a Oliver Blanco, para asumir el nuevo despacho diplomático tras desempeñarse previamente como viceministro para Europa y América del Norte.

Viceministerio primero de relaciones exteriores

La nueva estructura gubernamental impulsará la Diplomacia de Paz y promoverá activamente la oferta exportable nacional en los mercados internacionales.

El despacho ministerial destacó el profesionalismo del nuevo viceministro para consolidar los objetivos estratégicos establecidos por la administración nacional.

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