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El defensor central Nicolás Otamendi oficializó su retiro definitivo de la Selección Argentina a través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

El futbolista confirmó que la final disputada frente a España durante el Mundial representó su último partido vistiendo la camiseta del conjunto albiceleste.

Otamendi se retira de la selección Argentina

El experimentado zaguero manifestó irse con absoluta tranquilidad tras haber entregado todo su esfuerzo durante los momentos más importantes de su carrera.

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Otamendi agradeció profundamente el respaldo incondicional brindado por la afición argentina y envió palabras de aliento hacia las futuras generaciones futbolísticas.

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