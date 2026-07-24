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Autoridades de Ecosocialismo y Turismo realizaron una inspección técnica para definir las estrategias de reapertura gradual y reactivación económica del poblado de Galipán ubicado en el parque nacional Waraira repano.

Las instituciones presentaron informes sobre daños materiales y acordaron diseñar un esquema de reapertura gradual respaldado por evaluaciones técnicas de Inparques.

Reapertura de Galipán en el Waraira Repano

La estrategia busca reactivar de forma segura la atención comercial en posadas, restaurantes y actividades agrícolas para impulsar la economía de la zona.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a las informaciones oficiales emitidas por Inparques sobre las fases y horarios de acceso al parque.

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