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La jornada de búsqueda y salvamento en la OPPE 26 concluyó la madrugada de este 23 de julio con un balance negativo, luego de que las supuestas señales de vida detectadas inicialmente resultaran ser un falso positivo. Así lo informó el periodista Román Camacho, quien detalló que el punto de calor localizado por los dispositivos térmicos pertenecía a una persona fallecida, descartando la presencia de sobrevivientes atrapados en la estructura.

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Rescate en la torre OPP-26

Las alarmas y la esperanza se habían encendido la tarde del pasado 22 de julio, cuando los equipos de rescate reportaron indicios que sugerían la presencia de personas con vida dentro del recinto. De inmediato, especialistas se desplegaron en el lugar, y utilizaron un dispositivo térmico de alta tecnología, detectando una anomalía de calor que marcaba los 30 grados Celsius. Esta lectura, sumada a una serie de ruidos percibidos en la zona de colapso, activó un riguroso protocolo que se extendió durante horas.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente con el paso de las horas y las evaluaciones en el sitio. Integrantes de la brigada de rescate «Topos Mexicanos» explicaron que los sonidos escuchados al final de la tarde no provenían de humanos, sino que probablemente fueron causados por un roedor o un gato atrapado entre los escombros. A pesar de que los rescatistas aplicaron de forma reiterada el protocolo internacional de «llamada y escucha», la respuesta del subsuelo fue el silencio absoluto.

Ante la ola de rumores que circuló rápidamente en las redes sociales, Camacho esclareció los detalles técnicos de la operación para frenar las especulaciones. El periodista precisó que las puertas retiradas de la estructura no eran para liberar a personas, sino que los funcionarios las emplearon para apuntalar las paredes y garantizar la seguridad a medida que abrían camino en el túnel. De igual forma, el oxígeno ingresado al área no estaba destinado a víctimas atrapadas, sino al soporte de los propios rescatistas que operaban en condiciones extremas dentro de la excavación.