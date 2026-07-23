La jornada de búsqueda y salvamento en la OPPE 26 concluyó la madrugada de este 23 de julio con un balance negativo, luego de que las supuestas señales de vida detectadas inicialmente resultaran ser un falso positivo. Así lo informó el periodista Román Camacho, quien detalló que el punto de calor localizado por los dispositivos térmicos pertenecía a una persona fallecida, descartando la presencia de sobrevivientes atrapados en la estructura.
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Rescate en la torre OPP-26
Las alarmas y la esperanza se habían encendido la tarde del pasado 22 de julio, cuando los equipos de rescate reportaron indicios que sugerían la presencia de personas con vida dentro del recinto. De inmediato, especialistas se desplegaron en el lugar, y utilizaron un dispositivo térmico de alta tecnología, detectando una anomalía de calor que marcaba los 30 grados Celsius. Esta lectura, sumada a una serie de ruidos percibidos en la zona de colapso, activó un riguroso protocolo que se extendió durante horas.
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