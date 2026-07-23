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El universo del entretenimiento y la pasión futbolera volvieron a cruzarse en las redes sociales, generando una intensa controversia que tuvo como protagonistas a la cantante española Rosalía y a la creadora de contenido Mia Khalifa.

El episodio comenzó apenas un día después de la gran final disputada en el MetLife Stadium, cuando Khalifa compartió un video desde el balcón de su alojamiento en Nueva York. En el clip, la celebridad simuló cantar un extracto del tema «La perla», acompañando las imágenes con una ironía dirigida al público sudamericano tras la consagración de la selección española.

La tensión se multiplicó exponencialmente cuando Rosalía decidió replicar el video en sus historias de Instagram. En la secuencia se escuchaban versos como «La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial», lo que fue interpretado de inmediato por los fanáticos como una burla directa hacia la hinchada argentina.

La reacción de la comunidad digital no se hizo esperar, desencadenando una lluvia de críticas en contra de la intérprete catalana.

Polémica entre Rosalía y Mia Khalifa

Ante la magnitud del revuelo mediático, tanto Mia Khalifa como la artista decidieron eliminar el material de sus perfiles oficiales. No obstante, los usuarios ya habían capturado el contenido, logrando que continuara viralizándose en distintas plataformas digitales.

Este desliz ocurre en un momento clave para la artista, quien busca mantener la armonía con el público rioplatense en la antesala de sus cuatro esperados conciertos en el Movistar Arena, pautados para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, donde presentará oficialmente su nueva producción discográfica titulada Lux.

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