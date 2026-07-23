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Choque de vehículo con un objeto fijo en Los Guayos dejó dos lesionados

By Danny Valdiviezo
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Choque de vehículo con un objeto fijo en Los Guayos

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Danny Valdiviezo
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Un choque de vehículo con un objeto fijo en Los Guayos dejó dos personas lesionadas. Los Bomberos de ese municipio se encargaron de la situación presentada, brindando los primeros auxilios a las personas que iban en el automóvil.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos del municipio Los Guayos brindaron atención oportuna tras registrarse un choque vehicular contra objeto fijo en la avenida Las Américas. La Conductora de un automóvil particular perdió el control e impactó frontalmente contra un poste.

Al arribar al sitio, la comisión bomberil procedió a realizar las labores de rescate y Atención prehospitalaria a la conductora del vehículo, quien resultó lesionada en el choque. La ciudadana presento escoriaciones leves a nivel de la clavícula. Fue estabilizada y evaluada para su debido traslado al centro asistencial.

Choque de vehículo con un objeto fijo en Los Guayos

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SourceBomberos de Los Guayos
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