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El precio del dólar BCV hoy 23 de julio de 2026 nos indica que la divisa se ha mantenido en la banda de los 730 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este jueves, el valor del dólar será de 737,88 bolívares y el euro en 841,84 bolívares.

Para este lunes, el valor del dólar será de 742,22 bolívares y el euro en: 844,21 bolívares.

En un costo de 4.092,70 bolívares se encuentra la onza de oro, este indicador perdió cerca de 106 dólares en 24 horas. El conflicto de Estados Unidos con Irán ha afectado mucho el desarrollo de este costo.

Hoy el precio del petróleo se mantiene en un costo de 90,21 dólares, este tiene picos durante el día sobre los 87 dólares. Debido al tratado de paz entre Estados Unidos e Irán los precios del crudo se desplomaron.

Mientras que el bitcoin se mantiene en los sesenta mil dólares, el precio de 65.829,82 dólares. Este indicador ha estado estable, luego de estar casi al doble hace unos meses.

Dólar BCV hoy 23 de julio de 2026, esta empresa explora en Venezuela

La empresa de servicios y tecnología para yacimientos petrolíferos y de gas, Halliburton, está centrando en este momento su atención en Venezuela, dado que está negociando los términos comerciales con clientes para la operación de sus instalaciones tras visitarlas.

Según publicó Reuters, el interés de la firma en Venezuela ha incrementado exponencialmente desde que Estados Unidos flexibilizó las sanciones al sector petrolero.

La compañía superó ligeramente las estimaciones de Wall Street para las ganancias del segundo trimestre, puesto que los beneficios en sus otros mercados internacionales compensaron las caídas en Oriente Medio.

No obstante, las acciones cayeron 4,3% en las operaciones previas a la apertura debido a la escasa demanda en Norteamérica.

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