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Un sismo de magnitud 5 en Texas fue reportado en horas de la mañana de hoy jueves 23 de julio de 2026. El mismo tuvo como epicentro una pequeña comunidad de ese estado en Estados Unidos.

No se han reportado daños en viviendas, como tampoco en vías, personas lesionadas o fallecidas, destacó el reporte inicial. Luego de las seis y 21 de la mañana la tierra empezó a temblar.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportó el movimiento telúrico el cual hizo que los habitantes salieran de sus casas. El mismo tuvo una profundidad poca de 5.5 kilómetros.

Reportaron sismo de magnitud 5 en Texas

Explicó el servicio que el epicentro estuvo a 24 millas al sur-sureste de Spearman, una ciudad del Panhandle de Texas, cerca de la frontera con Oklahoma. La zona no es considerada como un área sísmica de peligro.

“Los sismos de magnitud 5 o superior siguen siendo poco frecuentes en el estado. La mayoría de los sismos son de menor magnitud y se concentran en el oeste de Texas”; dijo hoy la cadena Telemundo.

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