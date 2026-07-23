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Venezolano condenado por asesinar a un hombre por pedirle comida

By Danny Valdiviezo
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Venezolano condenado por asesinar a un hombre
Rafael Jesús Acosta Hernández, venezolano fue condenado a 38 años de cárcel.

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Danny Valdiviezo
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Un venezolano fue condenado por asesinar a un hombre por pedirle un plato de comida en Denver, Colorado. Rafael Jesús Acosta Hernández asesinó a un hombre con un arma de fuego por pedirle comida.

El hecho ocurrió el 6 de marzo de 2025, Leonel Silva Pérez, se acercó al puesto de comida rápida del venezolano. Este le solicitó un plato de comida y no tenía como pagarle tras una discusión, Acosta Hernández persiguió al hombre y lo asesinó de varios disparos en un callejón.

Unas cámaras de seguridad captaron los momentos, primero de la discusión como luego de los disparos que le cegaron la vida a Silva Pérez. El cual murió en el lugar, los testigos formularon la denuncia que dejaron al venezolano detenido.

Venezolano condenado por asesinar a un hombre por pedirle comida

Tras un año y unos meses de prisión, este recibió la condena de 38 años por el asesinato del hombre. Acosta Hernández tras los disparos ese día quiso huir del lugar, pero las cámaras captaron lo ocurrido.

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La policía de Denver se había encargado del caso, Acosta Hernández tenía un puesto de comida rápida. El fiscal que manejó el caso, indicó que ha sido un crimen “difícil de explicar”; ya que asesinó a un hombre por solicitar comida.

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SourcePeriodista jelicex Garay
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