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Los últimos sismos reportados por Funvisis en el país son pocos, solo tres sismos han ocurrido. En el estado Carabobo no se han reportado sismos en los últimos días, en lo que va de mañana tampoco han indicado de temblores en el estado Aragua.

Cabe destacar que se mantienen labores en la zona de La Guaira, la cual ha sido una de las más afectadas en el país. Hay trabajos de remoción de escombros, como de despeje de vías de acceso.

A las 2:49 minutos de la tarde ayer, en Boca de Aroa reportaron un movimiento telúrico de 2.5 y profundidad de 7.2 kilómetros en la costa falconiana. Este tuvo un epicentro de 30 kilómetros al suroeste de Boca de Aroa.

Últimos sismos reportados por Funvisis en el país

Mientras que en horas de la tarde, a las 3:52 minutos de este miércoles, se reportó un sismo en Naiguatá en La Guaira. Con una magnitud de 2.8 y una profundidad de 3.6 kilómetros, el epicentro estuvo a cinco kilómetros al oeste de Naiguatá.

A las 5:17 minutos de la madrugada de hoy jueves 23 de julio de 2026 reportaron un sismo en Naiguatá en La Guaira. De magnitud 2.6 y una profundidad de 3.7 kilómetros, el epicentro estuvo a un kilómetro al oeste de Naiguatá.

Luego, a las 9:12 minutos de la mañana, dijo la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas que hubo un temblor en La Guaira. Este tuvo una magnitud de 2.7, y profundidad de 4.5 kilómetros con un epicentro de 25 kilómetros al oeste de esa entidad.

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