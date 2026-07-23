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Ministro Cabello desestimó falsas alertas sanitarias en estos estados

By Redacción Carabobo
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Falsas alertas sanitarias en estos estados

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El ministro Diosdado Cabello desestimó las falsas alertas sanitarias en  los estados Anzoátegui y Barinas. Esto con respecto a los que dijeron los galenos de la Federación Médica Venezolana esta semana.

«Tuvo que salir el Ministerio de Salud a hacer la aclaratoria con un comunicado oficial, diciendo la verdad. Nosotros no le tapamos nunca la verdad a nadie»; sentenció el ministro en su programa en Venezolana de Televisión.

Diosdado tildó de “delicuentazos” a los de la Federación Médica Venezolana por el aviso dado esta semana. Comentó Cabello que quieren hacerle daño a la población con lo dicho en la rueda de prensa.

Falsas alertas sanitarias en estos estados

«¿Hasta cuándo le van a hacer daño a este país?, ¿hasta cuándo intentan hacerle daño a nuestro pueblo?». Quieren sembrar el terror sobre nuestro pueblo y se hacen llamar Federación Médica; lo que son es unos delincuentazos».

«Quien inicia la cosa es el señor Natera, un supuesto médico (…) no hay quien le diga a este tipo que haga una elección (en la Federación). Tiene fácil, fácil como 28 años siendo presidente de la mal llamada Federación Médica. Son los showseros de toda la semana, como nadie los toma en cuenta, nadie les dice nada, ellos dicen estas estupideces», destacó.

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