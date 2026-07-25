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Un sujeto quedó detenido tras cometer actos indecorosos contra una menor de edad en Cabimas. La información la dio a conocer el cuerpo de policía estadal del Zulia en sus redes sociales.

Oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) aprehendieron a Fran Luis Borjas Córdoba, de 18 años de edad. Tras atender una denuncia comunitaria en la parroquia Carmen Herrera del municipio Cabimas.

El Cpbez fue alertado sobre la presencia del joven en la plaza Falcón, ubicada en la calle principal del sector Tierra Negra. Donde presuntamente cometió actos indecorosos contra una menor de 14 años, en presencia de otra niña de 8 años que se encontraba en el lugar.

Detenido tras cometer actos indecorosos contra una menor

Al arribar al sitio, los funcionarios corroboraron la denuncia mediante evidencias en video aportadas por los vecinos. En las que se observan los abordajes e interacciones hacia la víctima.

Ante la flagrancia y el señalamiento de la comunidad, los efectivos procedieron al arresto preventivo de Borjas. Trasladándolo a la sede del Centro de Coordinación Policial N° 8 Col-Norte.

Por su parte, las dos menores fueron puestas bajo resguardo por la comisión policial para garantizar su protección integral. Ambas fueron trasladadas a un centro asistencial para la evaluación médica de rigor.

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