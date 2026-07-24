Compartir

Una colisión de vehículo y moto en Naguanagua dejó a un hombre lesionado. La información la dio a conocer el Grupo de Rescate de ese municipio. El hecho ocurrió en la avenida Valencia cruce con 94.

El hombre recibió atención prehospitalaria luego de la colisión entre vehículo tipo sedán y vehículo clase moto. El hombre presentó traumatismo de extremidad inferior izquierda, siendo trasladado al centro asistencial más cercano.

Colisión de vehículo y moto en Naguanagua deja un lesionado

Las personas que presenciaron el hecho enseguida dieron la información a los números de emergencia del estado Carabobo. Enseguida el Grupo de Rescate Naguanagua como Protección Civil Carabobo estuvieron dando atención al lesionado.

El accidente se suma a los que han ocurrido en el estado Carabobo en lo que va del mes de julio. Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a los conductores de motos, vehículos livianos como pesados, a cumplir con las normas impuestas por el INTT.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas