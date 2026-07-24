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Conatel informó al país que, tras culminar con éxito la reparación del cable submarino Cirion a través de la embarcación especializada Wave Sentinel. La red retorna a sus condiciones de diseño originales y máximos estándares de rendimiento.

La articulación entre el Estado Venezolano, Conatel, autoridades competentes y la empresa privada fue clave para ejecutar la reconexión total en un tiempo récord. De esa manera, las conexiones vuelven a la normalidad.

Reparación del cable submarino y el internet y lo que dijo Conatel

“Ratificamos nuestra labor permanente de supervisión e inspección sobre la infraestructura crítica de telecomunicaciones para garantizar la conexión de todo el pueblo venezolano”; indicó Conatel en sus redes sociales.

Reconocieron la valía del talento humano, ingenieros y personal técnico que sumaron esfuerzos para devolver la conectividad absoluta a las familias. Como a centros de salud y sectores productivos de la población.

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