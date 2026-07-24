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El Bono Especial de Vacaciones comenzó a pagarse mediante el Ministerio de Educación al personal jubilado como al obrero. Desde ayer jueves 23 de julio de 2026 comenzó el mismo a pagarse.

La entrega de esta bonificación comenzó a pagarse como parte del cronograma de vacaciones del ministerio. Los pagos se están haciendo de manera directa en las cuentas bancarias, donde se les deposita el mes de salario.

Bono Especial de Vacaciones, y el monto asignado

El monto asignado es de 47.919,95 bolívares. Un total de 64,92 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela.

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