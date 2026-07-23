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Un bono Patria de 120 dólares en julio 2026 es esperando, este forma parte de las ayudas económicas que entrega el gobierno nacional mensualmente. Actualmente es en bolívares un monto de 88.545 bolívares.

Se trata del Bono Corresponsabilidad y Formación el cual comenzará a pagarse próximamente. Este va desde los 50 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela, hasta los 120 dólares mensuales.

Bono Patria de 120 dólares en julio 2026 es esperado

Este sería uno de los tres bonos que se entregan antes de culminar el mes, donde también están el Bono Cuadrantes de Paz. El cual es para funcionarios de seguridad y rescate, como el Bono Cultores Populares.

Este beneficio se deposita a través de la Plataforma Patria. Para recibirlo, es fundamental mantener actualizado el perfil laboral y cumplir con las evaluaciones de desempeño correspondientes. La asignación es notificada a cada beneficiario mediante un mensaje de texto desde el número 3532

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