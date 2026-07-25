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El astro estadounidense LeBron James definió su futuro profesional tras acordar un contrato pactado por dos temporadas con los Philadelphia 76ers.

El histórico jugador de la NBA busca conquistar lo que sería su quinto anillo nuevo anillo de campeón.

LeBron James con los Philadelphia 76ers

El veterano alero compartirá alineación con figuras destacadas de la liga como Joel Embiid, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe y el alero Jaylen Brown.

La llegada de King James a la franquicia de Filadelfia representa la cuarta camiseta que vestirá en sus veinticuatro campañas en la NBA.

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El legendario baloncestista confirmó en sus redes sociales que mantiene viva la motivación intacta para competir al máximo nivel y buscar títulos.

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