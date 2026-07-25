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El Gobierno venezolano publicó el balance oficial correspondiente al 24 de julio detallando las consecuencias dejadas por el doble sismo.

El balance confirma más de cinco mil fallecidos, dieciséis mil heridos y seis mil personas rescatadas con vida durante las operaciones desplegadas.

Balance oficial del doble sismo

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Las autoridades reportaron cerca de 900 edificios afectados, casi 200 inmuebles colapsados y la atención integral brindada a miles de familias.

Los equipos de emergencia contabilizan mil quinientas réplicas registradas mientras mantienen desplegados a más de treinta mil efectivos de seguridad.

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