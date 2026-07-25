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El famoso actor Johnny Depp protagoniza su regreso a la pantalla grande en la nueva película «Ebenezer». Misma que lanzó si primer tráiler oficial.

La producción cinematográfica producida por Paramount Pictures adapta la célebre novela escrita por Charles Dickens bajo la dirección del cineasta Ti West.

Johnny Depp con nueva película

El intérprete encarna al icónico personaje Ebenezer Scrooge acompañado por figuras internacionales como Ian McKellen, Daisy Ridley y también Rupert Grint.

El esperado largometraje fijó su fecha oficial de estreno comercial en las salas internacionales para el próximo 13 de noviembre de este año.

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