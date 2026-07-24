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Valencia: detenido en el Aeropuerto con drogas intraorgánicas

By Lubin Molero
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Detenido en el Aeropuerto de Valencia con drogas
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Funcionarios militares detuvieron en el Aeropuerto Arturo Michelena de Valencia a un ciudadano que pretendía viajar hacia Brasil con drogas intraorgánicas.

El sujeto de 52 años intentaba abordar el vuelo internacional cuando fue llamado a revisión por actitud sospechosa.

Detenido en el Aeropuerto de Valencia con drogas

Oficiales de seguridad aeroportuaria trasladaron al detenido a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), luego de detectar irregularidades y sospechas durante las inspecciones de rutina.

El reporte médico posterior confirmó la expulsión voluntaria de noventa y un dediles de presunta cocaína con peso superior al kilo.

El detenido y las evidencias incautadas quedaron formalmente a la orden del Ministerio Público para profundizar las investigaciones judiciales sobre el caso.

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