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Los abuelos comenzaron a cobrar el Ingreso Integral de julio, informó la Plataforma Patria. Hoy también recibieron el aporte de la pensión, tal como fue anunciado ayer por el IVSS. Desde la semana pasada se había anunciado el monto que recibirían los abuelos.

El antiguo Bono Contra la Guerra Económica tiene un monto de 50.680 bolívares.

Abuelos esperan el Ingreso Integral hoy

Los abuelos cierran las bonificaciones del Ingreso Integral, la cual cobran también empleados públicos como jubilados de la administración pública. Esto a partir del 15 de cada mes hasta el día 21.

Quedando ahora por pagar el bono Contingencia el cual no ha sido anunciado en la plataforma Patria. El Bono Corresponsabilidad y Formación, como el Bono Cuadrantes de Paz para funcionarios de seguridad, bomberos y rescate y la Misión Viva Venezuela.

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