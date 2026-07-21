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El venezolano Eugenio Suárez cuando fue a tomar su turno al bate en el estadio T-Mobile Park fue ovacionado por los fanáticos de los Marineros de Seattle. El criollo cuando lo anunciaron los fanáticos lo aplaudieron.

Y no es para menos, el bateador venezolano estuvo con los Marineros en las temporadas 22, 23 y 25 siendo uno de los más destacados con el madero. Con un total de 66 jonrones además de 214 empujadas.

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El venezolano Eugenio Suárez recibido por todo lo alto

Suárez dejó promedio de .227 con los Marineros, ayudando al equipo a conquistar un alto número de victorias. Es por ello que cuando se acercó al plato a tomar el turno, lo recibieron de pie en ese estadio.

El criollo sigue luchando ahora con el uniforme de los Rojos de Cincinnati. Aprovechando todas las oportunidades que pueda tener. Tratando de chocar la bola para seguir despachando buenos batazos.

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