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España y Argentina y las demás selecciones del Mundial que asistieron al evento recibirán su ganancia anunció la FIFA. El organismo que lleva el balompié a nivel internacional indicó que la selección campeona recibirá un total de 51 millones de dólares.

Por su parte, Argentina, subcampeona del torneo recibirá un total de 34 millones. La FIFA dijo que en total se van a repartir un total de 871 millones de dólares, mucho más que en el Mundial 2022.

Cada Federación que asistió el Mundial esta vez, recibirá el depósito próximamente por parte de la FIFA. Por haber alcanzado el alto nivel de competición para estar en una copa del mundo de fútbol.

¿Cuánto ganaron España y Argentina y las demás selecciones en el Mundial?

Esta vez hubo ganancias extremas por parte del organismo, y las selecciones recibirán más del doble que en el Mundial de Qatar 2022. Eso por el aumento de números de selecciones participantes.

Hay que hacer notar, que la FIFA entrega el dinero a cada federación y que estas se encargan de repartir el mismo entre el plantel. Además del cuerpo técnico y las personas que colaboraron para llegar a conquistar un cupo al evento.

Es por ello que el Mundial tuvo restricciones de principio a fin, pero las mismas es precisamente para que no se pierda un solo dólar que se gana en el Mundial. Por publicidad y derechos de transmisión.

Jugadores que no cobran

Hay que resaltar, que los jugadores de la selección de Inglaterra, por colocar un ejemplo no reciben dinero. Ya que destinan ese monto a escuelas, como a liceos incluso de otros países. Donde se puedan formar más futbolistas de alto nivel.

Como ha pasado con África y otros continentes. Donde se busca que estos además del deporte se eduquen y sean buenos ciudadanos. Tengan excelentes escuelas como campos deportivos.

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