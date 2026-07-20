Compartir

Españoles y argentinos se fueron a las manos al terminar el juego de la final de la Copa del Mundo. Leandro Paredes de Argentina se fue encima de uno de los jugadores de España tras terminar el juego.

El técnico Lionel Scaloni trató de calmar a sus jugadores, pero fue cuando se armó la riña entre varios de ellos con los españoles. El pleito vino antes de la entrega de las medallas, y de la Copa que se llevó España.

Españoles y argentinos

Hasta ahora se espera una investigación de los hechos por parte de la FIFA. Y ver si se sancionará a alguno de los presentes. Un espectáculo negativo que empañó el buen juego que habían protagonizado la tarde de hoy en el juego 104 de la Copa FIFA.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Politica Heroica (@politicaheroica_)

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas