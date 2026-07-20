DeportesFútbolLo más vistoPortada

Españoles y argentinos se fueron a las manos al terminar el partido (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
0
171
Españoles y argentinos

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Españoles y argentinos se fueron a las manos al terminar el juego de la final de la Copa del Mundo. Leandro Paredes de Argentina se fue encima de uno de los jugadores de España tras terminar el juego.

El técnico Lionel Scaloni trató de calmar a sus jugadores, pero fue cuando se armó la riña entre varios de ellos con los españoles. El pleito vino antes de la entrega de las medallas, y de la Copa que se llevó España.

Españoles y argentinos

Hasta ahora se espera una investigación de los hechos por parte de la FIFA. Y ver si se sancionará a alguno de los presentes. Un espectáculo negativo que empañó el buen juego que habían protagonizado la tarde de hoy en el juego 104 de la Copa FIFA.

 

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Ferrán Torres le dio el título a España en la Copa del Mundo 2026

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceRedes sociales
Artículo anterior
Compartía tragos y lo asesinaron en el estado Bolívar
Artículo siguiente
Así quedó Caraballeda antes y después de los terremotos del 24 de junio
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes