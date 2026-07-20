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Un sujeto compartía tragos con unos conocidos y lo asesinaron en el estado Bolívar. La novedad fue dada por el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales. El hecho ocurrió en la parroquia dalla costa, municipio Sifontes

Comisiones de la Delegación Municipal Tumeremo, luego de un minucioso trabajo de investigación, lograron esclarecer el homicidio de Germán Zambrota Velásquez Melton (21). Ocurrido en la Troncal 10, kilómetro 27, estado Bolívar, tras una riña.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, se pudo conocer que, la víctima y un amigo, se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas. Cuando se originó una discusión con Freddy Smith Peterson (22), Roger Gabriel Smith Peterson (24) y, un joven de 16 años.

Compartía tragos y lo asesinaron en el estado Bolívar

Estos dos aún por detener; la cual se tornó acalorada, optando los victimarios por someter a la víctima y a su amigo, a quienes agredieron con un objeto contundente. Quedando Germán, sin vida en el lugar, mientras que su amigo fue llevado a un centro de salud.

Cabe señalar que todos los involucrados pertenecen a una etnia y, los victimarios al cometer el hecho se ocultaron en su comunidad; sin embargo, las comisiones del Cicpc, luego de un extenso trabajo, lograron la detención de Freddy.

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