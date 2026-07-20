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La Casa Barco de La Guaira se mantiene en pie luego de los dos terremotos del pasado 24 de junio. La casa conocida como Barco Guaicamacuto no sufrió daños luego de los sismos ocurridos en junio pasado.

El mismo se encuentra en la cima de uno de los cerros en ruta a Las Salinas al oeste de La Guaira, rumbo a Chichiriviche de La costa. La icónica casa al igual que el Castillo no sufrieron daños en los terremotos.

La casa del barco la cual ha sido una casa y no fue un restaurant como tampoco un barco que una ola lo llevó al lugar se mantiene en pie. Esta es una de las obras más conocidas del litoral central.

Esta se construyó en el año 1966 y se divisa desde el Mar Caribe como desde otros lugares de La Guaira. Fue fabricada por el emigrante español Odilio Montero y diseñada por un arquitecto croata llamado Hilario.

La Casa Barco de La Guaira se mantiene en pie

Datos curiosos del lugar: fue inspirada en los barcos transatlánticos franceses que hacían escala en La Guaira en la época de su construcción. A lo largo de estas décadas se han dicho miles de leyendas de la misma.

Actualmente, el inmueble es una estructura que evidencia el paso del tiempo, pero se mantiene como una referencia arquitectónica icónica. Además de un punto de interés visual muy popular en el Litoral Central.

Desde los años ochenta cuando las zonas eran concurridas por ser una de las más vistosas para fotos. Se dijo que tanto la casa barco como el castillo de Las Salinas se caerían en caso de un terremoto, pero ambas obras no sufrieron daños.

Se dijo muchas veces que ambas obras estaban construidas en terrenos que no aguantarían un movimiento telúrico. El Castillo soportó además los deslaves como la tragedia de Tacoa de los años ochenta y ahora los terremotos.

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