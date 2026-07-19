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La cifra de fallecidos y heridos del doble terremoto fue actualizada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El número de personas que perdieron la vida en los fuertes sismos sube a 5.208.

Mientras que el número de heridos en esta tragedia del pasado 24 de junio se ubica en 16.740. Han sido rescatadas un total de 6.462 y se han atendido un total de familias de 128.324. Personas sin viviendas 17.907.

Cifra de fallecidos y heridos del doble terremoto

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