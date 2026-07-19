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Los sismos reportados por Funvisis hoy domingo 19 de julio de 2026 son varios. Hay que recalcar que es falso que hubo un sismo de 4.1 en horas de la madrugada. La magnitud dijo Funvisis fue de 3.4.

En Boca de Aroa, a las 2:11 minutos de la madrugada, Funvisis reportó un sismo de 3.0 y de profundidad de 6.7 kilómetros. El epicentro fue ubicado a 27 kilómetros al suroeste de esa zona costera.

A las 2:40 de la madrugada, reportaron el segundo sismo de esa hora en el estado Lara, de 2.6 y profundidad de 5.8 kilómetros. El epicentro fue de 21 kilómetros al sureste de Quibor dijo la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas.

Luego a las 4:54 minutos de la madrugada, Funvisis reportó un sismo de 3.6 y profundidad de 8.7 kilómetros en el Mar Caribe. El epicentro se ubica a 10 kilómetros al sureste de Isla La Tortuga.

Sismos reportados por Funvisis hoy domingo 19 de julio de 2026

A las 4:58 minutos de la madrugada, Funvisis reportó un temblor en Isla La Tortuga. Este tuvo una magnitud de 3.4 y de profundidad de 24.4 kilómetros, con un epicentro a 15 kilómetros al sureste de Isla La Tortuga.

En horas de la madrugada, a las 5:12 minutos tuvo una magnitud de 2.7 y profundidad de 9.0 kilómetros. Este tuvo un epicentro a 13 kilómetros de al sur de Isla La Tortuga. Mientras que a las 9:04 minutos de la mañana hubo un sismo en El Pilar, estado Sucre, de magnitud 3.1 y profundidad de 4.3 kilómetros.

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A las 11:31 minutos de la mañana, nuevamente en El Pilar, estado Sucre Funvisis dio a conocer de un nuevo sismo de magnitud 3.2 y profundidad de 12.3 kilómetros. Este se ubicó a 19 kilómetros al suroeste de El Pilar.

A las 3:19 minutos de la tarde, reportaron un temblor en Carora, estado Lara de magnitud de 3.1 y profundidad de 19.7 kilómetros.

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