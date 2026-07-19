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En un reciente operativo, una comisión militar ejecutó diversos allanamientos en el sector Los Cocos, municipio Mariño (Porlamar), estado Nueva Esparta, donde se ocultaban integrantes de la banda criminal «El Chicho».

Durante los procedimientos, orientados a desarticular redes de microtráfico y extorsión, los funcionarios lograron incautar una importante cantidad de droga y material bélico.

Banda «El Chicho» en Porlamar

De acuerdo con un reporte oficial publicado por el Comando Nacional Antidrogas en sus plataformas digitales, los agentes militares decomisaron cuatro envoltorios de marihuana con un peso de 2 kilos 100 gramos, dos panelas de cocaína de 320 gramos y seis envoltorios de la sustancia sintética conocida como Tusi (130 gramos).

Asimismo, la minuta detalla la incautación de un revólver .38 mm con seis cartuchos, un chaleco balístico de Kevlar, dos motocicletas, dos balanzas y ocho equipos celulares. En el lugar resultaron detenidas nueve personas (siete hombres y dos mujeres) con edades comprendidas entre los 20 y 60 años.

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