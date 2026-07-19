Compartir

El Viceministro de Planificación y Estrategia Comunicacional, Alberto Alvarado, sostuvo un emotivo y estratégico encuentro en el estado La Guaira con los diversos cuerpos de rescatistas que han trabajado de forma incansable en las labores de salvamento y remoción de estructuras críticas.

Durante este intercambio de experiencias, el viceministro Alvarado centró su atención en el impacto social de la contingencia, indagando directamente sobre el nivel de respuesta ciudadana y los lazos humanitarios que surgieron a raíz de la crisis. Ante la consulta de la autoridad sobre la movilización social, el experimentado rescatista Jorge Beens —quien se mantuvo al frente del despliegue junto a su equipo técnico y los canes de búsqueda— ofreció un balance profundamente conmovedor sobre la cohesión social en las zonas de impacto.

Espacio de cooperación

Beens calificó de «increíble» el engranaje humano observado en el terreno, enfatizando que la tragedia borró cualquier barrera operativa. De acuerdo con sus declaraciones, el perímetro del desastre se convirtió en un espacio de cooperación absoluta donde coincidieron de manera simultánea los vecinos de la comunidad, funcionarios de la Policía Nacional, efectivos de la Guardia Nacional, brigadistas de Protección Civil y delegaciones de apoyo internacional.

Más allá de la fase crítica de salvamento, el encuentro sirvió para abordar la situación habitacional de los damnificados. El rescatista confirmó que los equipos de primera línea lograron establecer un canal de comunicación directo con la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien manifestó su total disposición para articular la asignación y reparación de viviendas de emergencia para las familias que sufrieron pérdidas totales.

Renacimiento

Con el respaldo del Ejecutivo y la movilización de voluntarios, Beens expresó su firme convicción en el renacimiento de la entidad costera, recordando el potencial turístico de la región y ratificando su fe en los planes de contingencia en pleno desarrollo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas