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A escasas horas para que ruede el balón en la gran final del Mundial 2026, el célebre rapero canadiense Drake irrumpió en la escena deportiva al anunciar una impresionante apuesta de 1,5 millones de dólares a favor de Argentina, una acción que ha desatado gran polémica en redes sociales.

El artista internacional utilizó sus perfiles oficiales en redes sociales para hacer pública la captura de su movimiento a través de la casa de apuestas Stake, firma de la cual es un destacado embajador global. De acuerdo con las cifras reflejadas en el boleto digital, si el equipo dirigido por Lionel Scaloni logra alzar la copa del mundo, el intérprete obtendrá un retorno total superior a los 3,8 millones de dólares, recuperando su inversión inicial y sumando un cuantioso margen de ganancia neta.

Como era de esperarse, la publicación generó un impacto inmediato entre los aficionados del balompié. Mientras una faceta de la hinchada agradeció el millonario respaldo al combinado liderado en cancha por Lionel Messi, un sector considerable de internautas manifestó su preocupación recordando una de las supersticiones más famosas del entorno deportivo: la denominada «maldición de Drake». Este historial del músico señala que, históricamente, una gran cantidad de atletas y clubes que reciben el apoyo público de la estrella musical terminan sufriendo derrotas inesperadas.

Este mito urbano, que cobró fuerza a partir del año 2019 tras registrar caídas memorables en disciplinas como el boxeo, la NBA y el fútbol europeo, se ha convertido en un clásico de las previas de alta competencia.

A pesar de que la supuesta mala fortuna ha tenido notables excepciones con aciertos millonarios en el deporte estadounidense, la sombra del infortunio sobrevuela el partido de esta tarde. Ahora, toda la presión recae sobre el césped, donde Argentina buscará romper los esquemas y demostrar que el destino se escribe con goles y no con tendencias de internet.

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