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Un simulador de trading de demostración es una de las herramientas más prácticas disponibles para cualquiera que quiera aprender a operar sin arriesgar dinero real. Estos simuladores ofrecen un entorno de trading virtual que imita las condiciones reales del mercado.

Los gráficos de precios y los indicadores técnicos disponibles en el simulador de trading de demostración son similares a los que encontrarás en las plataformas de trading más populares.

Además, los simuladores de trading no son solo para traders principiantes. Para los traders más experimentados, se convierten en un valioso campo de pruebas para perfeccionar estrategias o experimentar con nuevos mercados.

Cómo funcionan los simuladores de trading

Una aplicación de trading de acciones de demostración funciona replicando o imitando las condiciones reales del mercado para crear un entorno de aprendizaje sin riesgos, financiado con fondos virtuales. Cuando te registras para abrir una cuenta de trading, muchos corredores suelen ofrecer una cuenta de demostración gratuita y dinero virtual.

El simulador refleja las condiciones reales de negociación, incluyendo los tipos de órdenes, las herramientas de gráficos y los indicadores técnicos. Cuando ejecutas una orden de compra o venta, el simulador la procesa como si fuera real, pero no pierdes ni ganas dinero real con la operación.

Sin embargo, los simuladores de trading de demostración no pueden replicar factores del mercado real como el deslizamiento, la liquidez y los spreads.

Beneficios de usar un simulador de demostración

Los traders principiantes son el principal público objetivo de los simuladores de trading de demostración. Sin embargo, como se mencionó, incluso los traders experimentados pueden beneficiarse del uso de un simulador de trading de demostración, como veremos a continuación.

Aprendizaje sin riesgos con un simulador de trading de demostración

Una de las ventajas más importantes es el aprendizaje sin riesgos. Muchos traders suelen temer invertir en los mercados financieros porque les da miedo perder dinero. Con un simulador de trading de demostración, puedes explorar cómo se comportan los mercados, comprender los tipos de órdenes y familiarizarte con las plataformas de trading sin perder ni un solo centavo.

Probar y perfeccionar estrategias de trading en un simulador de bolsa

Los simuladores de demostración ofrecen el entorno perfecto para probar indicadores técnicos y estrategias personalizadas utilizando datos reales del mercado. Esto se aplica principalmente a los traders de nivel intermedio y con experiencia que desean perfeccionar o probar estrategias o herramientas de trading antes de arriesgar dinero real.

Por ejemplo, te has encontrado con un bot que promete rendimientos superiores al 70 %. Para confirmar si es cierto, puedes ponerlo a prueba en una aplicación de trading de acciones de demostración.

Habilidades de gestión de riesgos

Parte de aprender a operar implica dominar la gestión de riesgos. Aunque no haya dinero real de por medio, igual puedes practicar cómo establecer niveles de stop-loss y take-profit, gestionar el tamaño de las posiciones y controlar la exposición.

Dominar estas habilidades es crucial para tu éxito a largo plazo como inversionista.

Operaciones de demostración vs. operaciones en vivo

El uso de un simulador de operaciones de demostración y las operaciones en vivo a menudo parecen similares a primera vista, pero se perciben de manera muy diferente una vez que pasas de usar moneda virtual a dinero real. Conocer las diferencias desde el principio es esencial, especialmente para los principiantes que planean hacer la transición a las operaciones en vivo en un futuro cercano.

La diferencia más obvia es el tipo de dinero que se utiliza. Todos los simuladores de trading de demostración utilizan dinero virtual, lo que te permite explorar el mercado sin riesgo financiero. En el trading real, se utiliza dinero real, y las ganancias y pérdidas tienen un impacto significativo.

Las cuentas de demostración suelen simular condiciones ideales de negociación. Las órdenes pueden ejecutarse al instante y los spreads pueden ser más ajustados, mientras que el deslizamiento suele ser mínimo o inexistente. Factores como la volatilidad y el deslizamiento en la negociación real pueden afectar los resultados.

Como resultado, no obtendrás resultados comparables en la negociación real en comparación con la negociación con una cuenta de demostración.