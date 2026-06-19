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Un balance oficial de Funvisis reveló que la región andina y llanera registra una intensas réplicas tras sismo en Biscucuy, con 25 movimientos posteriores al temblor del miércoles.

25 réplicas tras sismo en Biscucuy

El reporte técnico emitido por el organismo explica que, tras el evento principal de magnitud 4,5 Mw localizado al sureste de Biscucuy, la red nacional de estaciones ha contabilizado un total de 25 temblores secundarios.

Estos con magnitudes que oscilan entre los 1,9 y 4,5 Mw. Esta seguidilla de movimientos se encuentra concentrada geológicamente entre tres sistemas activos:

La falla de Boconó La de Burbusay El pie de monte sur de Los Andes.

Debido a que se trata de una actividad tectónica de profundidad bastante superficial (apenas 5,0 kilómetros), las réplicas continúan siendo percibidas con claridad por la población de Portuguesa, Lara y Trujillo.

Se mantiene un despliegue de supervisión junto a los entes de Gestión de Riesgo.

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