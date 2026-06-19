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La selección de Canadá consiguió la primera victoria de su historia en las Copas del Mundo tras golear contundentemente 6-0 vs Catar este jueves 18 de junio en el estadio BC Place, asumiendo el liderato del Grupo B del Mundial 2026.

Canadá vs Catar Mundial

El conjunto dirigido por Jesse Marsch sentenció el compromiso desde la primera mitad. Los anotaciones llegaron con Cyle Larin en el minuto 16 y un doblete de Jonathan David a los minutos 29 y 48.

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Expulsiones en Catar

El panorama se complicó aún más para el equipo conducido por Julen Lopetegui tras sufrir las expulsiones de Mohamed Ahmed y Al Haj Madibo.

Esta última luego de una acción fortuita que provocó el retiro en camilla del mediocampista canadiense Ismaël Koné.

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Con dos jugadores más en cancha, los norteamericanos ampliaron la ventaja en el complemento del choque del Mundial 2026 con un golazo de falta de Nathan Saliba al 64′, un autogol de Mohamed Mannai al 75′.

En el 92′ llegó la tercera diana de la noche para Jonathan David.

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