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El jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Tarek William Saab, resaltó que la figura de San Juan Bautista representa un símbolo de unión ancestral y urbana, durante un homenaje realizado en el Teatro Alameda de San Agustín.

Tarek William Saab resalta a San Juan

Durante el emotivo encuentro cultural, Saab destacó que esta popular parroquia caraqueña es reconocida históricamente por su espíritu de rebelión.

Así mismo, el funcionario calificó como un «milagro» la capacidad de los barrios populares para mantener viva su fuerza cultural. Reafirmando el compromiso de la Gran Misión para expandir estas tradiciones indígenas y afrodescendientes por todo el territorio nacional.

La actividad organizada junto al Ministerio de Cultura contó con la participación de la viceministra Mary Pemjean y diversos representantes de la Cofradía de San Juan Bautista.

Durante el evento, los cultores locales recordaron que la imagen venerada en la comunidad caraqueña llegó desde el estado Aragua en el año 1980. Esto consolidó al sector como un espacio de paz y resistencia multiétnica.

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Tarek William Saab anuncia foro en homenaje a San Juan Bautista